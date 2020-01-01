Токеномика Asymmetry Finance (ASF) Откройте для себя ключевую информацию о Asymmetry Finance (ASF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Asymmetry Finance (ASF) Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control. Официальный сайт: https://www.asymmetry.finance/ Купить ASF сейчас!

Токеномика и анализ цен Asymmetry Finance (ASF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Asymmetry Finance (ASF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,75M $ 9,75M $ 9,75M Общее предложение: $ 51,00M $ 51,00M $ 51,00M Оборотное предложение: $ 10,45M $ 10,45M $ 10,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,61M $ 47,61M $ 47,61M Исторический максимум: $ 4,36 $ 4,36 $ 4,36 Исторический минимум: $ 0,339337 $ 0,339337 $ 0,339337 Текущая цена: $ 0,931425 $ 0,931425 $ 0,931425 Узнайте больше о цене Asymmetry Finance (ASF)

Токеномика Asymmetry Finance (ASF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Asymmetry Finance (ASF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASF, изучите текущую цену ASF!

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