Токеномика Aster Staked BNB (ASBNB)

Токеномика Aster Staked BNB (ASBNB)

Откройте для себя ключевую информацию о Aster Staked BNB (ASBNB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aster Staked BNB (ASBNB)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

Официальный сайт:
https://www.asterdex.com/en/earn
Whitepaper:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb

Токеномика и анализ цен Aster Staked BNB (ASBNB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aster Staked BNB (ASBNB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 172,70M
$ 172,70M$ 172,70M
Общее предложение:
$ 254,44K
$ 254,44K$ 254,44K
Оборотное предложение:
$ 254,44K
$ 254,44K$ 254,44K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 172,70M
$ 172,70M$ 172,70M
Исторический максимум:
$ 828,99
$ 828,99$ 828,99
Исторический минимум:
$ 326,84
$ 326,84$ 326,84
Текущая цена:
$ 679,12
$ 679,12$ 679,12

Токеномика Aster Staked BNB (ASBNB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aster Staked BNB (ASBNB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASBNB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASBNB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASBNB, изучите текущую цену ASBNB!

Прогноз цены ASBNB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.