Токеномика ANGL TOKEN (ANGL) Откройте для себя ключевую информацию о ANGL TOKEN (ANGL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ANGL TOKEN (ANGL) $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Официальный сайт: https://angltoken.io/ Whitepaper: https://whitepaper.myangl.ai/ Купить ANGL сейчас!

Токеномика и анализ цен ANGL TOKEN (ANGL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANGL TOKEN (ANGL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,00M $ 8,00M $ 8,00M Исторический максимум: $ 0,01037575 $ 0,01037575 $ 0,01037575 Исторический минимум: $ 0,00487318 $ 0,00487318 $ 0,00487318 Текущая цена: $ 0,00798923 $ 0,00798923 $ 0,00798923 Узнайте больше о цене ANGL TOKEN (ANGL)

Токеномика ANGL TOKEN (ANGL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ANGL TOKEN (ANGL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANGL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANGL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANGL, изучите текущую цену ANGL!

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