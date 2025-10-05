Текущая цена ANGL TOKEN сегодня составляет 0,00338186 USD. Следите за обновлениями цены ANGL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ANGL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ANGL TOKEN сегодня составляет 0,00338186 USD. Следите за обновлениями цены ANGL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ANGL прямо сейчас на MEXC.

Логотип ANGL TOKEN

Цена ANGL TOKEN (ANGL)

Не в листинге

Текущая цена 1 ANGL в USD:

$0,00338187
$0,00338187
-0,60%1D
USD
График цены ANGL TOKEN (ANGL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:08:41 (UTC+8)

Информация о ценах ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00332667
$ 0,00332667
Мин 24Ч
$ 0,0038147
$ 0,0038147
Макс 24Ч

$ 0,00332667
$ 0,00332667

$ 0,0038147
$ 0,0038147

$ 0,01037575
$ 0,01037575

$ 0
$ 0

-11,03%

-0,83%

+6,26%

+6,26%

Текущая цена ANGL TOKEN (ANGL) составляет $0,00338186. За последние 24 часа ANGL торговался в диапазоне от $ 0,00332667 до $ 0,0038147, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ANGL за все время составляет $ 0,01037575, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ANGL изменился на -11,03% за последний час, на -0,83% за 24 часа и на +6,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ANGL TOKEN (ANGL)

$ 726,82K
$ 726,82K

$ 3,38M
$ 3,38M

215,00M
215,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ANGL TOKEN составляет $ 726,82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ANGL составляет 215,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,38M.

История цен ANGL TOKEN (ANGL) в USD

За сегодня изменение цены ANGL TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ANGL TOKEN на USD составило $ -0,0001797563.
За последние 60 дней изменение цены ANGL TOKEN на USD составило $ -0,0007449371.
За последние 90 дней изменение цены ANGL TOKEN на USD составило $ -0,0035676631634702954.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,83%
30 дней$ -0,0001797563-5,31%
60 дней$ -0,0007449371-22,02%
90 дней$ -0,0035676631634702954-51,33%

Что такое ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник ANGL TOKEN (ANGL)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены ANGL TOKEN (USD)

Сколько будет стоить ANGL TOKEN (ANGL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ANGL TOKEN (ANGL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ANGL TOKEN.

Проверьте прогноз цены ANGL TOKEN!

ANGL на местную валюту

Токеномика ANGL TOKEN (ANGL)

Понимание токеномики ANGL TOKEN (ANGL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ANGL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ANGL TOKEN (ANGL)

Сколько стоит ANGL TOKEN (ANGL) на сегодня?
Актуальная цена ANGL в USD – 0,00338186 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ANGL в USD?
Текущая цена ANGL в USD составляет $ 0,00338186. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ANGL TOKEN?
Рыночная капитализация ANGL составляет $ 726,82K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ANGL?
Циркулирующее предложение ANGL составляет 215,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ANGL?
ANGL достиг максимальной цены (ATH) в 0,01037575 USD.
Какова была минимальная цена ANGL за все время (ATL)?
ANGL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ANGL?
Объем торгов за последние 24 часа для ANGL составляет -- USD.
Вырастет ли ANGL в цене в этом году?
ANGL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ANGL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:08:41 (UTC+8)

