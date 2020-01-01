Токеномика Africa Kids Token (AKIDS) Откройте для себя ключевую информацию о Africa Kids Token (AKIDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Africa Kids Token (AKIDS) Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. Официальный сайт: https://www.africakidstoken.com/ Whitepaper: https://docs.africakidstoken.com/ Купить AKIDS сейчас!

Токеномика и анализ цен Africa Kids Token (AKIDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Africa Kids Token (AKIDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,66K $ 39,66K $ 39,66K Общее предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Оборотное предложение: $ 996,44M $ 996,44M $ 996,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,80K $ 39,80K $ 39,80K Исторический максимум: $ 0,00575458 $ 0,00575458 $ 0,00575458 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Africa Kids Token (AKIDS)

Токеномика Africa Kids Token (AKIDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Africa Kids Token (AKIDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AKIDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AKIDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKIDS, изучите текущую цену AKIDS!

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