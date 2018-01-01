Токеномика ADAMANT Messenger (ADM) Откройте для себя ключевую информацию о ADAMANT Messenger (ADM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ADAMANT Messenger (ADM) "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Официальный сайт: https://adamant.im/ Whitepaper: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf Купить ADM сейчас!

Токеномика и анализ цен ADAMANT Messenger (ADM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ADAMANT Messenger (ADM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Общее предложение: $ 113,64M $ 113,64M $ 113,64M Оборотное предложение: $ 113,64M $ 113,64M $ 113,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Исторический максимум: $ 0,055126 $ 0,055126 $ 0,055126 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02327708 $ 0,02327708 $ 0,02327708 Узнайте больше о цене ADAMANT Messenger (ADM)

Токеномика ADAMANT Messenger (ADM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ADAMANT Messenger (ADM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADM, изучите текущую цену ADM!

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