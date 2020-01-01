Токеномика LayerZero (ZRO) Откройте для себя ключевую информацию о LayerZero (ZRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LayerZero (ZRO) LayerZero - это протокол взаимодействия с омничейном, предназначенный для облегченной передачи данных между сетями. LayerZero обеспечивает достоверную и организованную передачу данных с настраиваемым уровнем доверия. Это "блокчейн блокчейнов", который позволяет другим блокчейн-сетям общаться напрямую и без лишнего риска. Официальный сайт: https://layerzero.foundation/ Whitepaper: https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf Обозреватель блоков: https://layerzeroscan.com/ Купить ZRO сейчас!

Токеномика и анализ цен LayerZero (ZRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LayerZero (ZRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 550.39M $ 550.39M $ 550.39M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 284.88M $ 284.88M $ 284.88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B Исторический максимум: $ 7.551 $ 7.551 $ 7.551 Исторический минимум: $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 Текущая цена: $ 1.932 $ 1.932 $ 1.932 Узнайте больше о цене LayerZero (ZRO)

Токеномика LayerZero (ZRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LayerZero (ZRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZRO, изучите текущую цену ZRO!

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