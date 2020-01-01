Токеномика LayerZero (ZRO)

Токеномика LayerZero (ZRO)

Откройте для себя ключевую информацию о LayerZero (ZRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LayerZero (ZRO)

LayerZero - это протокол взаимодействия с омничейном, предназначенный для облегченной передачи данных между сетями. LayerZero обеспечивает достоверную и организованную передачу данных с настраиваемым уровнем доверия. Это "блокчейн блокчейнов", который позволяет другим блокчейн-сетям общаться напрямую и без лишнего риска.

Официальный сайт:
https://layerzero.foundation/
Whitepaper:
https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://layerzeroscan.com/

Токеномика и анализ цен LayerZero (ZRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LayerZero (ZRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 550.39M
$ 550.39M$ 550.39M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 284.88M
$ 284.88M$ 284.88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.93B
$ 1.93B$ 1.93B
Исторический максимум:
$ 7.551
$ 7.551$ 7.551
Исторический минимум:
$ 1.502846156115591
$ 1.502846156115591$ 1.502846156115591
Текущая цена:
$ 1.932
$ 1.932$ 1.932

Токеномика LayerZero (ZRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LayerZero (ZRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZRO, изучите текущую цену ZRO!

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История цены LayerZero (ZRO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.