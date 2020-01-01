Токеномика Panther Protocol (ZKP) Откройте для себя ключевую информацию о Panther Protocol (ZKP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Panther Protocol (ZKP) Panther Protocol — это комплексное решение, которое восстанавливает конфиденциальность в Web3 и DeFi, предоставляя финансовым учреждениям полное право собственности на свои данные, поскольку они участвуют в децентрализованных финансах. Официальный сайт: https://www.pantherprotocol.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Купить ZKP сейчас!

Токеномика и анализ цен Panther Protocol (ZKP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Panther Protocol (ZKP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,46M $ 9,46M $ 9,46M Исторический максимум: $ 0,04868 $ 0,04868 $ 0,04868 Исторический минимум: $ 0,006980003897759854 $ 0,006980003897759854 $ 0,006980003897759854 Текущая цена: $ 0,00946 $ 0,00946 $ 0,00946 Узнайте больше о цене Panther Protocol (ZKP)

Токеномика Panther Protocol (ZKP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Panther Protocol (ZKP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZKP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZKP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKP, изучите текущую цену ZKP!

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