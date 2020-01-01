Токеномика ZEEBU (ZBU) Откройте для себя ключевую информацию о ZEEBU (ZBU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZEEBU (ZBU) Zeebu — это первый в мире служебный токен лояльности, созданный для операторов связи. Токен лояльности Zeebu — это токен ERC 20, предназначенный для стимулирования и вознаграждения операторов связи, участвующих в экосистеме Zeebu. Официальный сайт: https://www.zeebu.com/ Whitepaper: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84 Купить ZBU сейчас!

Токеномика и анализ цен ZEEBU (ZBU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZEEBU (ZBU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 741,43M $ 741,43M $ 741,43M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 258,97M $ 258,97M $ 258,97M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,2177 $ 5,2177 $ 5,2177 Исторический минимум: $ 0,8050120236177957 $ 0,8050120236177957 $ 0,8050120236177957 Текущая цена: $ 2,863 $ 2,863 $ 2,863 Узнайте больше о цене ZEEBU (ZBU)

Токеномика ZEEBU (ZBU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZEEBU (ZBU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZBU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZBU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZBU, изучите текущую цену ZBU!

Как купить ZBU Заинтересованы в добавлении ZEEBU (ZBU) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZBU, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ZBU на MEXC прямо сейчас!

История цены ZEEBU (ZBU) Анализ истории цены ZBU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ZBU прямо сейчас!

Прогноз цены ZBU Хотите узнать, куда может двигаться ZBU? Наша страница прогноза цены ZBU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZBU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!