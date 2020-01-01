Токеномика Xterio (XTER)

Токеномика Xterio (XTER)

Откройте для себя ключевую информацию о Xterio (XTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Xterio (XTER)

Xterio – это игровая экосистема и платформа Web3, которая дает возможность геймерам и разработчикам погрузиться в мир Web3, используя экономику, принадлежащую игрокам, и токен XTER. Xterio привлекает разнообразную международную аудиторию, 40% трафика которой приходится на США, Германию, Гонконг, Сингапур и Японию.

Официальный сайт:
https://xter.io
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5

Токеномика и анализ цен Xterio (XTER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xterio (XTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,49M
$ 18,49M$ 18,49M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 137,97M
$ 137,97M$ 137,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 134,00M
$ 134,00M$ 134,00M
Исторический максимум:
$ 0,7851
$ 0,7851$ 0,7851
Исторический минимум:
$ 0,12471603112018387
$ 0,12471603112018387$ 0,12471603112018387
Текущая цена:
$ 0,134
$ 0,134$ 0,134

Токеномика Xterio (XTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Xterio (XTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XTER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XTER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XTER, изучите текущую цену XTER!

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История цены Xterio (XTER)

Анализ истории цены XTER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.