Токеномика Xterio (XTER) Откройте для себя ключевую информацию о Xterio (XTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xterio (XTER) Xterio – это игровая экосистема и платформа Web3, которая дает возможность геймерам и разработчикам погрузиться в мир Web3, используя экономику, принадлежащую игрокам, и токен XTER. Xterio привлекает разнообразную международную аудиторию, 40% трафика которой приходится на США, Германию, Гонконг, Сингапур и Японию. Официальный сайт: https://xter.io Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5 Купить XTER сейчас!

Токеномика и анализ цен Xterio (XTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xterio (XTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,49M $ 18,49M $ 18,49M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 137,97M $ 137,97M $ 137,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 134,00M $ 134,00M $ 134,00M Исторический максимум: $ 0,7851 $ 0,7851 $ 0,7851 Исторический минимум: $ 0,12471603112018387 $ 0,12471603112018387 $ 0,12471603112018387 Текущая цена: $ 0,134 $ 0,134 $ 0,134 Узнайте больше о цене Xterio (XTER)

Токеномика Xterio (XTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xterio (XTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XTER, изучите текущую цену XTER!

Как купить XTER Заинтересованы в добавлении Xterio (XTER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XTER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XTER на MEXC прямо сейчас!

История цены Xterio (XTER) Анализ истории цены XTER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XTER прямо сейчас!

Прогноз цены XTER Хотите узнать, куда может двигаться XTER? Наша страница прогноза цены XTER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XTER прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!