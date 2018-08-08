Токеномика ProximaX (XPX) Откройте для себя ключевую информацию о ProximaX (XPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ProximaX (XPX) ProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology. Официальный сайт: https://www.siriuschain.io/ Whitepaper: https://files.proximax.io/pub-research/ProximaX_Sirius_Whitepaper_v2.0.pdf Обозреватель блоков: http://explorer.xpxsirius.io/# Купить XPX сейчас!

Токеномика и анализ цен ProximaX (XPX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ProximaX (XPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Исторический максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Исторический минимум: $ 0,000109016089362126 $ 0,000109016089362126 $ 0,000109016089362126 Текущая цена: $ 0,000194 $ 0,000194 $ 0,000194 Узнайте больше о цене ProximaX (XPX)

Токеномика ProximaX (XPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ProximaX (XPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XPX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XPX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XPX, изучите текущую цену XPX!

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