Токеномика XFI (XFI)

Токеномика XFI (XFI)

Откройте для себя ключевую информацию о XFI (XFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о XFI (XFI)

CrossFi — это цифровая экосистема нового поколения, которая создает передовые и современные платежные решения. Компания использует собственную уникальную технологию CrossFi, которая синтезирует стабильность традиционных финансов, прозрачность и безопасность технологии блокчейн. CrossFi стремится устранить финансовую изоляцию граждан любых стран и упростить использование криптовалют в повседневной жизни.

Официальный сайт:
https://crossfi.org/
Whitepaper:
https://docs.crossfi.org
Обозреватель блоков:
https://xfiscan.com/

Токеномика и анализ цен XFI (XFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XFI (XFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,75M
$ 4,75M$ 4,75M
Общее предложение:
$ 378,43M
$ 378,43M$ 378,43M
Оборотное предложение:
$ 58,43M
$ 58,43M$ 58,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,77M
$ 30,77M$ 30,77M
Исторический максимум:
$ 2,48
$ 2,48$ 2,48
Исторический минимум:
$ 0,08194445297614938
$ 0,08194445297614938$ 0,08194445297614938
Текущая цена:
$ 0,0813
$ 0,0813$ 0,0813

Токеномика XFI (XFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XFI (XFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XFI, изучите текущую цену XFI!

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История цены XFI (XFI)

Анализ истории цены XFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.