Токеномика XFI (XFI) Откройте для себя ключевую информацию о XFI (XFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XFI (XFI) CrossFi — это цифровая экосистема нового поколения, которая создает передовые и современные платежные решения. Компания использует собственную уникальную технологию CrossFi, которая синтезирует стабильность традиционных финансов, прозрачность и безопасность технологии блокчейн. CrossFi стремится устранить финансовую изоляцию граждан любых стран и упростить использование криптовалют в повседневной жизни. Официальный сайт: https://crossfi.org/ Whitepaper: https://docs.crossfi.org Обозреватель блоков: https://xfiscan.com/ Купить XFI сейчас!

Токеномика и анализ цен XFI (XFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XFI (XFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,75M $ 4,75M $ 4,75M Общее предложение: $ 378,43M $ 378,43M $ 378,43M Оборотное предложение: $ 58,43M $ 58,43M $ 58,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,77M $ 30,77M $ 30,77M Исторический максимум: $ 2,48 $ 2,48 $ 2,48 Исторический минимум: $ 0,08194445297614938 $ 0,08194445297614938 $ 0,08194445297614938 Текущая цена: $ 0,0813 $ 0,0813 $ 0,0813 Узнайте больше о цене XFI (XFI)

Токеномика XFI (XFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XFI (XFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XFI, изучите текущую цену XFI!

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