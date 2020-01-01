Токеномика XELIS (XEL) Откройте для себя ключевую информацию о XELIS (XEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XELIS (XEL) XELIS – это инновационная криптовалюта, созданная с нуля с помощью BlockDAG, гомоморфного шифрования, доказательства с нулевым разглашением и смарт-контрактов. Официальный сайт: https://xelis.org Whitepaper: https://docs.xelis.io Обозреватель блоков: https://explorer.xelis.io Купить XEL сейчас!

Токеномика и анализ цен XELIS (XEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XELIS (XEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Общее предложение: $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M Оборотное предложение: $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21.93M $ 21.93M $ 21.93M Исторический максимум: $ 14 $ 14 $ 14 Исторический минимум: $ 0.9827279361454504 $ 0.9827279361454504 $ 0.9827279361454504 Текущая цена: $ 1.192 $ 1.192 $ 1.192 Узнайте больше о цене XELIS (XEL)

Токеномика XELIS (XEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XELIS (XEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XEL, изучите текущую цену XEL!

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