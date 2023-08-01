Токеномика WEEX Token (WXT) Откройте для себя ключевую информацию о WEEX Token (WXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WEEX Token (WXT) WXT – это нативный токен, представленный WEEX Global и работающий на основе протокола стандарта ERC-20. Созданный как краеугольный камень экосистемы WEEX, WXT служит динамичным механизмом поощрения, вознаграждая партнеров, вкладчиков, первопроходцев и активных членов биржевого сообщества WEEX. Официальный сайт: https://www.weex.com/wxt Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1B66474c8ECA3827f16202907F41F63785579716 Купить WXT сейчас!

Токеномика и анализ цен WEEX Token (WXT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WEEX Token (WXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,03502 $ 0,03502 $ 0,03502 Исторический минимум: $ 0,01076131063143907 $ 0,01076131063143907 $ 0,01076131063143907 Текущая цена: $ 0,029325 $ 0,029325 $ 0,029325 Узнайте больше о цене WEEX Token (WXT)

Токеномика WEEX Token (WXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WEEX Token (WXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WXT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WXT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WXT, изучите текущую цену WXT!

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