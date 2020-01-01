Токеномика Quilibrium (WQUIL) Откройте для себя ключевую информацию о Quilibrium (WQUIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quilibrium (WQUIL) Децентрализованная MPC-платформа как сервис. Официальный сайт: https://quilibrium.com/ Whitepaper: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8143182a775c54578c8b7b3ef77982498866945d Купить WQUIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Quilibrium (WQUIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quilibrium (WQUIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,50M $ 30,50M $ 30,50M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 902,29M $ 902,29M $ 902,29M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1496 $ 0,1496 $ 0,1496 Исторический минимум: $ 0,003548831856989878 $ 0,003548831856989878 $ 0,003548831856989878 Текущая цена: $ 0,0338 $ 0,0338 $ 0,0338 Узнайте больше о цене Quilibrium (WQUIL)

Токеномика Quilibrium (WQUIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quilibrium (WQUIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WQUIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WQUIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WQUIL, изучите текущую цену WQUIL!

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