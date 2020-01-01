Токеномика Wojak (WOJAK) Откройте для себя ключевую информацию о Wojak (WOJAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wojak (WOJAK) WOJAK - монета-мем. Официальный сайт: https://linktr.ee/wojaketh Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6bn6rKWbTRAQwizwqEfcmpAtoAMnqzfG7F8DYMK5reYn Купить WOJAK сейчас!

Токеномика и анализ цен Wojak (WOJAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wojak (WOJAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,96M $ 28,96M $ 28,96M Общее предложение: $ 69,42B $ 69,42B $ 69,42B Оборотное предложение: $ 69,40B $ 69,40B $ 69,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,97M $ 28,97M $ 28,97M Исторический максимум: $ 0,0021 $ 0,0021 $ 0,0021 Исторический минимум: $ 0,000002963817788091 $ 0,000002963817788091 $ 0,000002963817788091 Текущая цена: $ 0,00041729 $ 0,00041729 $ 0,00041729 Узнайте больше о цене Wojak (WOJAK)

Токеномика Wojak (WOJAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wojak (WOJAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOJAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOJAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOJAK, изучите текущую цену WOJAK!

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