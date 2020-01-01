Токеномика World of Dypians (WOD)

Токеномика World of Dypians (WOD)

Откройте для себя ключевую информацию о World of Dypians (WOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о World of Dypians (WOD)

World of Dypians – это революционная MMORPG от Epic Games, созданная в виртуальном мире, оснащенном передовым искусственным интеллектом, потрясающей графикой и захватывающим геймплеем. Это динамичная игровая экосистема, объединяющая DeFi, NFT, игры и ИИ в единый захватывающий опыт.

Официальный сайт:
https://www.worldofdypians.com/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8

Токеномика и анализ цен World of Dypians (WOD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене World of Dypians (WOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,64M
$ 12,64M$ 12,64M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 211,24M
$ 211,24M$ 211,24M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 59,83M
$ 59,83M$ 59,83M
Исторический максимум:
$ 0,3123
$ 0,3123$ 0,3123
Исторический минимум:
$ 0,04518352879657148
$ 0,04518352879657148$ 0,04518352879657148
Текущая цена:
$ 0,05983
$ 0,05983$ 0,05983

Токеномика World of Dypians (WOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики World of Dypians (WOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WOD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WOD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOD, изучите текущую цену WOD!

Как купить WOD

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История цены World of Dypians (WOD)

Анализ истории цены WOD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.