Токеномика World of Dypians (WOD) Откройте для себя ключевую информацию о World of Dypians (WOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о World of Dypians (WOD) World of Dypians – это революционная MMORPG от Epic Games, созданная в виртуальном мире, оснащенном передовым искусственным интеллектом, потрясающей графикой и захватывающим геймплеем. Это динамичная игровая экосистема, объединяющая DeFi, NFT, игры и ИИ в единый захватывающий опыт. Официальный сайт: https://www.worldofdypians.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 Купить WOD сейчас!

Токеномика и анализ цен World of Dypians (WOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене World of Dypians (WOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,64M $ 12,64M $ 12,64M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 211,24M $ 211,24M $ 211,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,83M $ 59,83M $ 59,83M Исторический максимум: $ 0,3123 $ 0,3123 $ 0,3123 Исторический минимум: $ 0,04518352879657148 $ 0,04518352879657148 $ 0,04518352879657148 Текущая цена: $ 0,05983 $ 0,05983 $ 0,05983 Узнайте больше о цене World of Dypians (WOD)

Токеномика World of Dypians (WOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики World of Dypians (WOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOD, изучите текущую цену WOD!

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