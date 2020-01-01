Токеномика Wen (WEN) Откройте для себя ключевую информацию о Wen (WEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wen (WEN) Монета сообщества для увековечивания культуры WEN. Официальный сайт: https://www.wenwencoin.com/ Whitepaper: https://pitch.com/v/wenwencoin-k7y5xn/bf7a8128-1b3b-4fa3-b46f-0f78d24c1c32 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/WENWENvqqNya429ubCdR81ZmD69brwQaaBYY6p3LCpk Купить WEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Wen (WEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wen (WEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,26M $ 20,26M $ 20,26M Общее предложение: $ 727,72B $ 727,72B $ 727,72B Оборотное предложение: $ 727,72B $ 727,72B $ 727,72B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,26M $ 20,26M $ 20,26M Исторический максимум: $ 0,0005656 $ 0,0005656 $ 0,0005656 Исторический минимум: $ 0,000017260214372278 $ 0,000017260214372278 $ 0,000017260214372278 Текущая цена: $ 0,00002784 $ 0,00002784 $ 0,00002784 Узнайте больше о цене Wen (WEN)

Токеномика Wen (WEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wen (WEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEN, изучите текущую цену WEN!

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