Токеномика WalletConnect (WCT) Откройте для себя ключевую информацию о WalletConnect (WCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WalletConnect (WCT) Официальный сайт: https://walletconnect.network/ Whitepaper: https://whitepaper.walletconnect.network/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/WCTk5xWdn5SYg56twGj32sUF3W4WFQ48ogezLBuYTBY Купить WCT сейчас!

Токеномика и анализ цен WalletConnect (WCT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WalletConnect (WCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59,38M $ 59,38M $ 59,38M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 186,20M $ 186,20M $ 186,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 318,90M $ 318,90M $ 318,90M Исторический максимум: $ 1,3902 $ 1,3902 $ 1,3902 Исторический минимум: $ 0,278037945176914 $ 0,278037945176914 $ 0,278037945176914 Текущая цена: $ 0,3189 $ 0,3189 $ 0,3189 Узнайте больше о цене WalletConnect (WCT)

Токеномика WalletConnect (WCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WalletConnect (WCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WCT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WCT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WCT, изучите текущую цену WCT!

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