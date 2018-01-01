Токеномика WhiteBIT Token (WBT) Откройте для себя ключевую информацию о WhiteBIT Token (WBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WhiteBIT Token (WBT) WBT — это служебный токен крупнейшей европейской криптовалютной биржи WhiteBIT. Платформа была создана в 2018 году и уже успела стать одной из ведущих криптобирж с 3+ миллионами пользователей по всему миру. Цель WhiteBIT — способствовать массовому внедрению и популяризации технологий блокчейн, внедряя самые эффективные инструменты торговли и стейкинга на самых удобных условиях. Самые популярные и эффективные торговые ордера для спотовой и маржинальной торговли, кредитное плечо до 20x для маржинальной и бессрочной торговли биткойн-фьючерсами, уникальные инструменты пассивного дохода, реферальная программа и самые низкие торговые комиссии на рынке — это лишь часть функционала, доступного на WhiteBIT. Официальный сайт: https://whitebit.com/ Whitepaper: https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59 Купить WBT сейчас!

Токеномика и анализ цен WhiteBIT Token (WBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WhiteBIT Token (WBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,89B $ 17,89B $ 17,89B Исторический максимум: $ 56,494 $ 56,494 $ 56,494 Исторический минимум: $ 2,9801597999500005 $ 2,9801597999500005 $ 2,9801597999500005 Текущая цена: $ 44,735 $ 44,735 $ 44,735 Узнайте больше о цене WhiteBIT Token (WBT)

Токеномика WhiteBIT Token (WBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WhiteBIT Token (WBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBT, изучите текущую цену WBT!

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