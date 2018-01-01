Токеномика WhiteBIT Token (WBT)

Токеномика WhiteBIT Token (WBT)

Откройте для себя ключевую информацию о WhiteBIT Token (WBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WhiteBIT Token (WBT)

WBT — это служебный токен крупнейшей европейской криптовалютной биржи WhiteBIT. Платформа была создана в 2018 году и уже успела стать одной из ведущих криптобирж с 3+ миллионами пользователей по всему миру. Цель WhiteBIT — способствовать массовому внедрению и популяризации технологий блокчейн, внедряя самые эффективные инструменты торговли и стейкинга на самых удобных условиях. Самые популярные и эффективные торговые ордера для спотовой и маржинальной торговли, кредитное плечо до 20x для маржинальной и бессрочной торговли биткойн-фьючерсами, уникальные инструменты пассивного дохода, реферальная программа и самые низкие торговые комиссии на рынке — это лишь часть функционала, доступного на WhiteBIT.

Официальный сайт:
https://whitebit.com/
Whitepaper:
https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59

Токеномика и анализ цен WhiteBIT Token (WBT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WhiteBIT Token (WBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 400,00M
$ 400,00M$ 400,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,89B
$ 17,89B$ 17,89B
Исторический максимум:
$ 56,494
$ 56,494$ 56,494
Исторический минимум:
$ 2,9801597999500005
$ 2,9801597999500005$ 2,9801597999500005
Текущая цена:
$ 44,735
$ 44,735$ 44,735

Токеномика WhiteBIT Token (WBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WhiteBIT Token (WBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WBT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WBT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBT, изучите текущую цену WBT!

Как купить WBT

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История цены WhiteBIT Token (WBT)

Анализ истории цены WBT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WBT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.