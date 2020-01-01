Токеномика Wormhole (W) Откройте для себя ключевую информацию о Wormhole (W), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wormhole (W) W ─ нативный токен, обеспечивающий работу платформы Wormhole. W ─ это нативный токен Solana SPL и токен Ethereum ERC20, который использует Wormhole Native Token Transfers и может быть беспрепятственно передан в любую сеть, подключенную к Wormhole. Официальный сайт: https://wormhole.com Whitepaper: https://docs.wormhole.com/wormhole Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/85VBFQZC9TZkfaptBWjvUw7YbZjy52A6mjtPGjstQAmQ Купить W сейчас!

Токеномика и анализ цен Wormhole (W) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wormhole (W), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 341,18M $ 341,18M $ 341,18M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,65B $ 4,65B $ 4,65B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 734,00M $ 734,00M $ 734,00M Исторический максимум: $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 Исторический минимум: $ 0,05153567612287535 $ 0,05153567612287535 $ 0,05153567612287535 Текущая цена: $ 0,0734 $ 0,0734 $ 0,0734 Узнайте больше о цене Wormhole (W)

Токеномика Wormhole (W): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wormhole (W) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов W, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов W. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой W, изучите текущую цену W!

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