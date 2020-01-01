Токеномика Vow (VOW)
Информация о Vow (VOW)
VOW — это глобальная децентрализованная резервная валюта экосистемы Vow. Ритейлеры покупают и держат VOW, чтобы минтить, распространять и принимать виртуальные валюты. Виртуальные валюты могут сэкономить ритейлерам примерно 80% их текущих расходов на маркетинг, лояльность, компенсации, возвраты и вознаграждения.
Токеномика и анализ цен Vow (VOW)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vow (VOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Vow (VOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Vow (VOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов VOW, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов VOW.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOW, изучите текущую цену VOW!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.