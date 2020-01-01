Токеномика Vow (VOW)

Токеномика Vow (VOW)

Откройте для себя ключевую информацию о Vow (VOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Vow (VOW)

VOW — это глобальная децентрализованная резервная валюта экосистемы Vow. Ритейлеры покупают и держат VOW, чтобы минтить, распространять и принимать виртуальные валюты. Виртуальные валюты могут сэкономить ритейлерам примерно 80% их текущих расходов на маркетинг, лояльность, компенсации, возвраты и вознаграждения.

Официальный сайт:
https://vow.foundation
Whitepaper:
https://vow-2.gitbook.io/white-paper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb

Токеномика и анализ цен Vow (VOW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vow (VOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,53M
$ 17,53M$ 17,53M
Общее предложение:
$ 1,14B
$ 1,14B$ 1,14B
Оборотное предложение:
$ 356,29M
$ 356,29M$ 356,29M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 56,23M
$ 56,23M$ 56,23M
Исторический максимум:
$ 1,6489
$ 1,6489$ 1,6489
Исторический минимум:
$ 0,001812976932103066
$ 0,001812976932103066$ 0,001812976932103066
Текущая цена:
$ 0,0492
$ 0,0492$ 0,0492

Токеномика Vow (VOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vow (VOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VOW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VOW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOW, изучите текущую цену VOW!

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История цены Vow (VOW)

Анализ истории цены VOW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.