Токеномика Vow (VOW) Откройте для себя ключевую информацию о Vow (VOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vow (VOW) VOW — это глобальная децентрализованная резервная валюта экосистемы Vow. Ритейлеры покупают и держат VOW, чтобы минтить, распространять и принимать виртуальные валюты. Виртуальные валюты могут сэкономить ритейлерам примерно 80% их текущих расходов на маркетинг, лояльность, компенсации, возвраты и вознаграждения. Официальный сайт: https://vow.foundation Whitepaper: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb Купить VOW сейчас!

Токеномика и анализ цен Vow (VOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vow (VOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,53M $ 17,53M $ 17,53M Общее предложение: $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B Оборотное предложение: $ 356,29M $ 356,29M $ 356,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,23M $ 56,23M $ 56,23M Исторический максимум: $ 1,6489 $ 1,6489 $ 1,6489 Исторический минимум: $ 0,001812976932103066 $ 0,001812976932103066 $ 0,001812976932103066 Текущая цена: $ 0,0492 $ 0,0492 $ 0,0492 Узнайте больше о цене Vow (VOW)

Токеномика Vow (VOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vow (VOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOW, изучите текущую цену VOW!

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