Токеномика VANA (VANA) Откройте для себя ключевую информацию о VANA (VANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VANA (VANA) Vana ($VANA) – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, который превращает персональные данные в торгуемый финансовый актив, позволяя пользователям безопасно монетизировать свои частные данные через Data DAO (децентрализованные автономные организации) и инновационные механизмы доказательства, такие как Proof-of-Contribution. Агрегируя и проверяя данные через Data Liquidity Pools (DLPs), Vana позволяет обучать модели искусственного интеллекта, обеспечивая при этом конфиденциальность данных и право собственности пользователей. Токен $VANA лежит в основе экосистемы, облегчая транзакции, стейкинг и управление. Ориентируясь на создание нового класса активов в виде токенов данных, Vana соединяет Web2 и Web3, стремясь произвести революцию в области владения данными и экономики ИИ. Официальный сайт: https://www.vana.org/ Whitepaper: https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper Обозреватель блоков: https://vanascan.io/ Купить VANA сейчас!

Токеномика и анализ цен VANA (VANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VANA (VANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 134,11M $ 134,11M $ 134,11M Общее предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Оборотное предложение: $ 30,08M $ 30,08M $ 30,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 534,96M $ 534,96M $ 534,96M Исторический максимум: $ 35,517 $ 35,517 $ 35,517 Исторический минимум: $ 3,868850460347094 $ 3,868850460347094 $ 3,868850460347094 Текущая цена: $ 4,458 $ 4,458 $ 4,458 Узнайте больше о цене VANA (VANA)

Токеномика VANA (VANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VANA (VANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VANA, изучите текущую цену VANA!

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