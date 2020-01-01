Токеномика VANA (VANA)

Токеномика VANA (VANA)

Откройте для себя ключевую информацию о VANA (VANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VANA (VANA)

Vana ($VANA) – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, который превращает персональные данные в торгуемый финансовый актив, позволяя пользователям безопасно монетизировать свои частные данные через Data DAO (децентрализованные автономные организации) и инновационные механизмы доказательства, такие как Proof-of-Contribution. Агрегируя и проверяя данные через Data Liquidity Pools (DLPs), Vana позволяет обучать модели искусственного интеллекта, обеспечивая при этом конфиденциальность данных и право собственности пользователей. Токен $VANA лежит в основе экосистемы, облегчая транзакции, стейкинг и управление. Ориентируясь на создание нового класса активов в виде токенов данных, Vana соединяет Web2 и Web3, стремясь произвести революцию в области владения данными и экономики ИИ.

Официальный сайт:
https://www.vana.org/
Whitepaper:
https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://vanascan.io/

Токеномика и анализ цен VANA (VANA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VANA (VANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 134,11M
$ 134,11M$ 134,11M
Общее предложение:
$ 120,00M
$ 120,00M$ 120,00M
Оборотное предложение:
$ 30,08M
$ 30,08M$ 30,08M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 534,96M
$ 534,96M$ 534,96M
Исторический максимум:
$ 35,517
$ 35,517$ 35,517
Исторический минимум:
$ 3,868850460347094
$ 3,868850460347094$ 3,868850460347094
Текущая цена:
$ 4,458
$ 4,458$ 4,458

Токеномика VANA (VANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VANA (VANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VANA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VANA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VANA, изучите текущую цену VANA!

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История цены VANA (VANA)

Анализ истории цены VANA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.