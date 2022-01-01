Токеномика Undeads Games (UDS) Откройте для себя ключевую информацию о Undeads Games (UDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Undeads Games (UDS) Undeads Games была основана в начале 2022 года с амбициозной целью внедрить многофункциональный и захватывающий игровой процесс в пространство Web3. Официальный сайт: https://undeads.com Whitepaper: https://undeads.gitbook.io Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x712bd4Beb54C6B958267d9dB0259abdBb0BFF606 Купить UDS сейчас!

Токеномика и анализ цен Undeads Games (UDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Undeads Games (UDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,42M $ 53,42M $ 53,42M Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 45,80M $ 45,80M $ 45,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 291,60M $ 291,60M $ 291,60M Исторический максимум: $ 3,4499 $ 3,4499 $ 3,4499 Исторический минимум: $ 0,040078546924565576 $ 0,040078546924565576 $ 0,040078546924565576 Текущая цена: $ 1,1664 $ 1,1664 $ 1,1664 Узнайте больше о цене Undeads Games (UDS)

Токеномика Undeads Games (UDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Undeads Games (UDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UDS, изучите текущую цену UDS!

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