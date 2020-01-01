Токеномика U Coin (U)

Токеномика U Coin (U)

Откройте для себя ключевую информацию о U Coin (U), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о U Coin (U)

U-topia – децентрализованная медиакомпания с финансовыми инструментами для всех возрастов, соединяющая всемирно известную интеллектуальную собственность с Web3, чтобы увеличить привлечение пользователей по всем сетям. Мы вознаграждаем вовлеченность во все медиапродукты с помощью нашего кошелька Chain Abstraction, устраняя ограничения, связанные с наличием определенной криптовалюты в вашем кошельке, и делая доступным большее количество вознаграждений с помощью наших инструментов Account Abstraction. Любая ненативная криптовалюта может получить доступ к вознаграждениям в любое время.

Официальный сайт:
https://www.u-topia.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/ctah54dqqa3bhhcv
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xe07710cdcd1c9f0fb04bfd013f9854e4552671ce

Токеномика и анализ цен U Coin (U)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене U Coin (U), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,99M
$ 12,99M$ 12,99M
Исторический максимум:
$ 0,06422
$ 0,06422$ 0,06422
Исторический минимум:
$ 0,010566394754590787
$ 0,010566394754590787$ 0,010566394754590787
Текущая цена:
$ 0,01299
$ 0,01299$ 0,01299

Токеномика U Coin (U): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики U Coin (U) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов U, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов U.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой U, изучите текущую цену U!

Как купить U

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История цены U Coin (U)

Анализ истории цены U помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.