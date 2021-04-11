Токеномика TrueBit (TRU1) Откройте для себя ключевую информацию о TrueBit (TRU1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TrueBit (TRU1) TrueBit Protocol — это криптовалютная инициатива, которая обеспечивает масштабируемые вычисления в блокчейнах. Они обеспечивают масштабируемые вычисления вне сети для Ethereum с использованием протокола TrueBit. Официальный сайт: http://www.truebit.io/ Whitepaper: https://people.cs.uchicago.edu/~teutsch/papers/truebit.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf65B5C5104c4faFD4b709d9D60a185eAE063276c Купить TRU1 сейчас!

Токеномика и анализ цен TrueBit (TRU1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TrueBit (TRU1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,37 $ 1,37 $ 1,37 Исторический минимум: $ 0,07112770232330422 $ 0,07112770232330422 $ 0,07112770232330422 Текущая цена: $ 0,12979 $ 0,12979 $ 0,12979 Узнайте больше о цене TrueBit (TRU1)

Токеномика TrueBit (TRU1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TrueBit (TRU1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRU1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRU1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRU1, изучите текущую цену TRU1!

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