Токеномика TrueBit (TRU1)

Токеномика TrueBit (TRU1)

Откройте для себя ключевую информацию о TrueBit (TRU1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TrueBit (TRU1)

TrueBit Protocol — это криптовалютная инициатива, которая обеспечивает масштабируемые вычисления в блокчейнах. Они обеспечивают масштабируемые вычисления вне сети для Ethereum с использованием протокола TrueBit.

Официальный сайт:
http://www.truebit.io/
Whitepaper:
https://people.cs.uchicago.edu/~teutsch/papers/truebit.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf65B5C5104c4faFD4b709d9D60a185eAE063276c

Токеномика и анализ цен TrueBit (TRU1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TrueBit (TRU1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,37
$ 1,37$ 1,37
Исторический минимум:
$ 0,07112770232330422
$ 0,07112770232330422$ 0,07112770232330422
Текущая цена:
$ 0,12979
$ 0,12979$ 0,12979

Токеномика TrueBit (TRU1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TrueBit (TRU1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRU1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRU1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRU1, изучите текущую цену TRU1!

Как купить TRU1

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История цены TrueBit (TRU1)

Анализ истории цены TRU1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRU1

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.