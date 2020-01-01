Токеномика TOP Network (TOP)
Информация о TOP Network (TOP)
TOP Network в основном занимается предоставлением услуг для массовых обычных пользователей, удовлетворением высокого пользовательского спроса, поддержкой чувствительного к затратам крупномасштабного реального бизнеса и является блокчейн-инфраструктурой Интернета ценностей. Такие бизнесы, как Web3.0, GameFi и Metaverse, которые очень чувствительны к пропускной способности транзакций, скорости подтверждения транзакций, комиссии за транзакции и пользовательскому опыту, являются основными в экосистеме TOP Network. Для поддержки этих предприятий TOP Chain построила мощную публичную сеть с низкой стоимостью, низким входным барьером и высокой пропускной способностью с помощью ряда инновационных технологий, таких как шардинг и трехслойная сеть, которая обладает высокой адаптивностью и может соответствовать требованиям высокой частоты и производительности в реальном времени реальных предприятий.
Токеномика и анализ цен TOP Network (TOP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOP Network (TOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TOP Network (TOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TOP Network (TOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TOP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TOP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOP, изучите текущую цену TOP!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 TOP = 0,0001559 USD