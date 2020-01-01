Токеномика TOP Network (TOP) Откройте для себя ключевую информацию о TOP Network (TOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOP Network (TOP) TOP Network в основном занимается предоставлением услуг для массовых обычных пользователей, удовлетворением высокого пользовательского спроса, поддержкой чувствительного к затратам крупномасштабного реального бизнеса и является блокчейн-инфраструктурой Интернета ценностей. Такие бизнесы, как Web3.0, GameFi и Metaverse, которые очень чувствительны к пропускной способности транзакций, скорости подтверждения транзакций, комиссии за транзакции и пользовательскому опыту, являются основными в экосистеме TOP Network. Для поддержки этих предприятий TOP Chain построила мощную публичную сеть с низкой стоимостью, низким входным барьером и высокой пропускной способностью с помощью ряда инновационных технологий, таких как шардинг и трехслойная сеть, которая обладает высокой адаптивностью и может соответствовать требованиям высокой частоты и производительности в реальном времени реальных предприятий. Официальный сайт: https://www.topnetwork.org/ Обозреватель блоков: https://www.topscan.io/ Купить TOP сейчас!

Токеномика и анализ цен TOP Network (TOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOP Network (TOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,25M $ 2,25M $ 2,25M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 14,40B $ 14,40B $ 14,40B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0007993 $ 0,0007993 $ 0,0007993 Исторический минимум: $ 0,000136456926493861 $ 0,000136456926493861 $ 0,000136456926493861 Текущая цена: $ 0,0001559 $ 0,0001559 $ 0,0001559 Узнайте больше о цене TOP Network (TOP)

Токеномика TOP Network (TOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOP Network (TOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOP, изучите текущую цену TOP!

Как купить TOP Заинтересованы в добавлении TOP Network (TOP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TOP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TOP на MEXC прямо сейчас!

История цены TOP Network (TOP) Анализ истории цены TOP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TOP прямо сейчас!

Прогноз цены TOP Хотите узнать, куда может двигаться TOP? Наша страница прогноза цены TOP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TOP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!