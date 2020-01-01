Токеномика TOP Network (TOP)

Токеномика TOP Network (TOP)

Откройте для себя ключевую информацию о TOP Network (TOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TOP Network (TOP)

TOP Network в основном занимается предоставлением услуг для массовых обычных пользователей, удовлетворением высокого пользовательского спроса, поддержкой чувствительного к затратам крупномасштабного реального бизнеса и является блокчейн-инфраструктурой Интернета ценностей. Такие бизнесы, как Web3.0, GameFi и Metaverse, которые очень чувствительны к пропускной способности транзакций, скорости подтверждения транзакций, комиссии за транзакции и пользовательскому опыту, являются основными в экосистеме TOP Network. Для поддержки этих предприятий TOP Chain построила мощную публичную сеть с низкой стоимостью, низким входным барьером и высокой пропускной способностью с помощью ряда инновационных технологий, таких как шардинг и трехслойная сеть, которая обладает высокой адаптивностью и может соответствовать требованиям высокой частоты и производительности в реальном времени реальных предприятий.

Официальный сайт:
https://www.topnetwork.org/
Обозреватель блоков:
https://www.topscan.io/

Токеномика и анализ цен TOP Network (TOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOP Network (TOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,25M
$ 2,25M$ 2,25M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 14,40B
$ 14,40B$ 14,40B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0007993
$ 0,0007993$ 0,0007993
Исторический минимум:
$ 0,000136456926493861
$ 0,000136456926493861$ 0,000136456926493861
Текущая цена:
$ 0,0001559
$ 0,0001559$ 0,0001559

Токеномика TOP Network (TOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TOP Network (TOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOP, изучите текущую цену TOP!

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История цены TOP Network (TOP)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.