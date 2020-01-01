Токеномика TokenFi (TOKEN)

Токеномика TokenFi (TOKEN)

Откройте для себя ключевую информацию о TokenFi (TOKEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TokenFi (TOKEN)

Цель TokenFi - упростить процесс токенизации криптовалют и активов и в конечном итоге стать ведущей платформой токенизации в мире. Она была запущена командой Floki, обладающей большим опытом и связями, которая запустила популярный токен Floki, достигший оценки ATH в 3,5 млрд долл. Она будет использовать тот же опыт, чтобы сделать TokenFi платформой номер один в индустрии токенизации.

Официальный сайт:
https://tokenfi.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528

Токеномика и анализ цен TokenFi (TOKEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TokenFi (TOKEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,84M
$ 12,84M$ 12,84M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 128,40M
$ 128,40M$ 128,40M
Исторический максимум:
$ 0,25178
$ 0,25178$ 0,25178
Исторический минимум:
$ 0,000048638485014782
$ 0,000048638485014782$ 0,000048638485014782
Текущая цена:
$ 0,01284
$ 0,01284$ 0,01284

Токеномика TokenFi (TOKEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TokenFi (TOKEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOKEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOKEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOKEN, изучите текущую цену TOKEN!

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История цены TokenFi (TOKEN)

Анализ истории цены TOKEN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.