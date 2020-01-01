Токеномика TokenFi (TOKEN) Откройте для себя ключевую информацию о TokenFi (TOKEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TokenFi (TOKEN) Цель TokenFi - упростить процесс токенизации криптовалют и активов и в конечном итоге стать ведущей платформой токенизации в мире. Она была запущена командой Floki, обладающей большим опытом и связями, которая запустила популярный токен Floki, достигший оценки ATH в 3,5 млрд долл. Она будет использовать тот же опыт, чтобы сделать TokenFi платформой номер один в индустрии токенизации. Официальный сайт: https://tokenfi.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528 Купить TOKEN сейчас!

Токеномика и анализ цен TokenFi (TOKEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TokenFi (TOKEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,84M $ 12,84M $ 12,84M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 128,40M $ 128,40M $ 128,40M Исторический максимум: $ 0,25178 $ 0,25178 $ 0,25178 Исторический минимум: $ 0,000048638485014782 $ 0,000048638485014782 $ 0,000048638485014782 Текущая цена: $ 0,01284 $ 0,01284 $ 0,01284 Узнайте больше о цене TokenFi (TOKEN)

Токеномика TokenFi (TOKEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TokenFi (TOKEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOKEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOKEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOKEN, изучите текущую цену TOKEN!

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