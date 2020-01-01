Токеномика TFUEL (TFUEL) Откройте для себя ключевую информацию о TFUEL (TFUEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TFUEL (TFUEL) Theta Fuel - это криптовалюта, которая служит операционным токеном децентрализованной сети Theta. Сеть была создана с целью улучшить сектор потокового видео за счет использования технологии блокчейн. Theta Fuel называют газом сети Theta. Официальный сайт: https://www.thetatoken.org Whitepaper: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 Обозреватель блоков: https://explorer.thetatoken.org/ Купить TFUEL сейчас!

Токеномика и анализ цен TFUEL (TFUEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TFUEL (TFUEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 236,57M $ 236,57M $ 236,57M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 6,99B $ 6,99B $ 6,99B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Исторический минимум: $ 0,000889723475662 $ 0,000889723475662 $ 0,000889723475662 Текущая цена: $ 0,03385 $ 0,03385 $ 0,03385 Узнайте больше о цене TFUEL (TFUEL)

Токеномика TFUEL (TFUEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TFUEL (TFUEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TFUEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TFUEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TFUEL, изучите текущую цену TFUEL!

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