Токеномика Tectum EmissionToken (TET) Откройте для себя ключевую информацию о Tectum EmissionToken (TET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tectum EmissionToken (TET) Tectum — единственная сеть Blockchain, использующая проприетарный консенсус Proof-of-Utility (PoU) и сверхбыстрый сетевой протокол, как описано в официальном документе Tectum. Протокол PoU оптимизирует распределение данных, а сетевой протокол позволяет узлам распределять и проверять более 1 миллиона цифровых событий в секунду, что делает Tectum самым быстрым блокчейном в мире. Официальный сайт: https://tectum.io/ Whitepaper: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Обозреватель блоков: https://explorer.tectum.io/ Купить TET сейчас!

Токеномика и анализ цен Tectum EmissionToken (TET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tectum EmissionToken (TET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,49M $ 3,49M $ 3,49M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 8,58M $ 8,58M $ 8,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,07M $ 4,07M $ 4,07M Исторический максимум: $ 46 $ 46 $ 46 Исторический минимум: $ 0,381820591879686 $ 0,381820591879686 $ 0,381820591879686 Текущая цена: $ 0,407 $ 0,407 $ 0,407 Узнайте больше о цене Tectum EmissionToken (TET)

Токеномика Tectum EmissionToken (TET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tectum EmissionToken (TET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TET, изучите текущую цену TET!

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