Токеномика Turingbitchain (TBC) Откройте для себя ключевую информацию о Turingbitchain (TBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Turingbitchain (TBC) TBC – это уровень смарт-контрактов Bitcoin, а также создатель Bitcoin Virtual Machine (BVM) и реализовавший более масштабируемое решение 2 уровня BTC на основе BVM. Официальный сайт: https://turingbitchain.io/#/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Ek1OJK6n4IhZLbmo6GzpCCNRJA3tu3Op/view?usp=drivesdk Обозреватель блоков: https://explorer.turingbitchain.io Купить TBC сейчас!

Токеномика и анализ цен Turingbitchain (TBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Turingbitchain (TBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,24M $ 21,24M $ 21,24M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 10,63M $ 10,63M $ 10,63M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,511 $ 2,511 $ 2,511 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 1,998 $ 1,998 $ 1,998 Узнайте больше о цене Turingbitchain (TBC)

Токеномика Turingbitchain (TBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Turingbitchain (TBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TBC, изучите текущую цену TBC!

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