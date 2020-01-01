Токеномика Tatsu (TATSU)

Токеномика Tatsu (TATSU)

Откройте для себя ключевую информацию о Tatsu (TATSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tatsu (TATSU)

Экосистема децентрализованных приложений искусственного интеллекта на базе Bittensor с доступом к API и Bittensor Subnet в качестве неотъемлемых компонентов.

Официальный сайт:
https://tatsuecosystem.io
Whitepaper:
https://tatsu.gitbook.io/tatsu-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x92f419fb7a750aed295b0ddf536276bf5a40124f

Токеномика и анализ цен Tatsu (TATSU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tatsu (TATSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,96M
$ 2,96M$ 2,96M
Исторический максимум:
$ 65
$ 65$ 65
Исторический минимум:
$ 0,018027066843035122
$ 0,018027066843035122$ 0,018027066843035122
Текущая цена:
$ 2,96
$ 2,96$ 2,96

Токеномика Tatsu (TATSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tatsu (TATSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TATSU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TATSU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TATSU, изучите текущую цену TATSU!

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История цены Tatsu (TATSU)

Анализ истории цены TATSU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.