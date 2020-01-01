Токеномика Tatsu (TATSU) Откройте для себя ключевую информацию о Tatsu (TATSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tatsu (TATSU) Экосистема децентрализованных приложений искусственного интеллекта на базе Bittensor с доступом к API и Bittensor Subnet в качестве неотъемлемых компонентов. Официальный сайт: https://tatsuecosystem.io Whitepaper: https://tatsu.gitbook.io/tatsu-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x92f419fb7a750aed295b0ddf536276bf5a40124f Купить TATSU сейчас!

Токеномика и анализ цен Tatsu (TATSU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tatsu (TATSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M Исторический максимум: $ 65 $ 65 $ 65 Исторический минимум: $ 0,018027066843035122 $ 0,018027066843035122 $ 0,018027066843035122 Текущая цена: $ 2,96 $ 2,96 $ 2,96 Узнайте больше о цене Tatsu (TATSU)

Токеномика Tatsu (TATSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tatsu (TATSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TATSU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TATSU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TATSU, изучите текущую цену TATSU!

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