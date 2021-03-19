Токеномика Taraxa Coin (TARA) Откройте для себя ключевую информацию о Taraxa Coin (TARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Taraxa Coin (TARA) Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Официальный сайт: https://www.taraxa.io/ Whitepaper: https://docs.taraxa.io/ Обозреватель блоков: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Купить TARA сейчас!

Токеномика и анализ цен Taraxa Coin (TARA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taraxa Coin (TARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,56M $ 8,56M $ 8,56M Общее предложение: $ 12,00B $ 12,00B $ 12,00B Оборотное предложение: $ 5,48B $ 5,48B $ 5,48B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,75M $ 18,75M $ 18,75M Исторический максимум: $ 0,119 $ 0,119 $ 0,119 Исторический минимум: $ 0,000591558231188284 $ 0,000591558231188284 $ 0,000591558231188284 Текущая цена: $ 0,0015622 $ 0,0015622 $ 0,0015622 Узнайте больше о цене Taraxa Coin (TARA)

Токеномика Taraxa Coin (TARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Taraxa Coin (TARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TARA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TARA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TARA, изучите текущую цену TARA!

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