Токеномика Maple Finance (SYRUP)

Токеномика Maple Finance (SYRUP)

Откройте для себя ключевую информацию о Maple Finance (SYRUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Maple Finance (SYRUP)

Maple — это «Институциональный кредитор DeFi». Maple демонстрирует стабильный и ускоряющийся рост, сочетая лучшие стороны институционального кредитования и DeFi. Maple успешно преодолела кредитный кризис 2022 года и сыграла ключевую роль в восстановлении сектора кредитования DeFi. Мы предоставляем прозрачные, избыточно обеспеченные кредиты, которые можно проверять в режиме реального времени. Наш институциональный подход позволил нам масштабироваться и стабильно обеспечивать более высокую доходность по сравнению с конкурентами.

Официальный сайт:
https://maple.finance/
Whitepaper:
https://maplefinance.gitbook.io/maple
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66

Токеномика и анализ цен Maple Finance (SYRUP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maple Finance (SYRUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 619,98M
$ 619,98M$ 619,98M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,11B
$ 1,11B$ 1,11B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,65736
$ 0,65736$ 0,65736
Исторический минимум:
$ 0,08489010973895052
$ 0,08489010973895052$ 0,08489010973895052
Текущая цена:
$ 0,5568
$ 0,5568$ 0,5568

Токеномика Maple Finance (SYRUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Maple Finance (SYRUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SYRUP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SYRUP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYRUP, изучите текущую цену SYRUP!

Как купить SYRUP

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История цены Maple Finance (SYRUP)

Анализ истории цены SYRUP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SYRUP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.