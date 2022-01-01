Токеномика Maple Finance (SYRUP) Откройте для себя ключевую информацию о Maple Finance (SYRUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Maple Finance (SYRUP) Maple — это «Институциональный кредитор DeFi». Maple демонстрирует стабильный и ускоряющийся рост, сочетая лучшие стороны институционального кредитования и DeFi. Maple успешно преодолела кредитный кризис 2022 года и сыграла ключевую роль в восстановлении сектора кредитования DeFi. Мы предоставляем прозрачные, избыточно обеспеченные кредиты, которые можно проверять в режиме реального времени. Наш институциональный подход позволил нам масштабироваться и стабильно обеспечивать более высокую доходность по сравнению с конкурентами. Официальный сайт: https://maple.finance/ Whitepaper: https://maplefinance.gitbook.io/maple Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 Купить SYRUP сейчас!

Токеномика и анализ цен Maple Finance (SYRUP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maple Finance (SYRUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 619,98M $ 619,98M $ 619,98M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,65736 $ 0,65736 $ 0,65736 Исторический минимум: $ 0,08489010973895052 $ 0,08489010973895052 $ 0,08489010973895052 Текущая цена: $ 0,5568 $ 0,5568 $ 0,5568 Узнайте больше о цене Maple Finance (SYRUP)

Токеномика Maple Finance (SYRUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Maple Finance (SYRUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYRUP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYRUP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYRUP, изучите текущую цену SYRUP!

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