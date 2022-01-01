Токеномика Maple Finance (SYRUP)
Информация о Maple Finance (SYRUP)
Maple — это «Институциональный кредитор DeFi». Maple демонстрирует стабильный и ускоряющийся рост, сочетая лучшие стороны институционального кредитования и DeFi. Maple успешно преодолела кредитный кризис 2022 года и сыграла ключевую роль в восстановлении сектора кредитования DeFi. Мы предоставляем прозрачные, избыточно обеспеченные кредиты, которые можно проверять в режиме реального времени. Наш институциональный подход позволил нам масштабироваться и стабильно обеспечивать более высокую доходность по сравнению с конкурентами.
Токеномика и анализ цен Maple Finance (SYRUP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maple Finance (SYRUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Maple Finance (SYRUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Maple Finance (SYRUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SYRUP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SYRUP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYRUP, изучите текущую цену SYRUP!
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История цены Maple Finance (SYRUP)
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 SYRUP = 0,5568 USD