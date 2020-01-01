Токеномика Synapse (SYN) Откройте для себя ключевую информацию о Synapse (SYN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Synapse (SYN) Synapse — это межсетевой протокол, обеспечивающий беспрепятственное взаимодействие между блокчейнами. Объединение активов и своп на любую цепочку Официальный сайт: https://synapseprotocol.com Whitepaper: https://docs.synapseprotocol.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 Купить SYN сейчас!

Токеномика и анализ цен Synapse (SYN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Synapse (SYN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,26M $ 17,26M $ 17,26M Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 181,51M $ 181,51M $ 181,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,78M $ 23,78M $ 23,78M Исторический максимум: $ 5,199 $ 5,199 $ 5,199 Исторический минимум: $ 0,08995513684800324 $ 0,08995513684800324 $ 0,08995513684800324 Текущая цена: $ 0,0951 $ 0,0951 $ 0,0951 Узнайте больше о цене Synapse (SYN)

Токеномика Synapse (SYN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Synapse (SYN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYN, изучите текущую цену SYN!

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