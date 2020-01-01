Токеномика Stacks (STX) Откройте для себя ключевую информацию о Stacks (STX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stacks (STX) Stacks - это Bitcoin Layer для смарт-контрактов; он позволяет смарт-контрактам и децентрализованным приложениям использовать Bitcoin в качестве актива и проводить расчеты по транзакциям на блокчейне Bitcoin. Официальный сайт: https://stacks.co Whitepaper: https://stacks-network.github.io/stacks/stacks.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.stacks.co Купить STX сейчас!

Токеномика и анализ цен Stacks (STX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stacks (STX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Общее предложение: $ 1,82B $ 1,82B $ 1,82B Оборотное предложение: $ 1,53B $ 1,53B $ 1,53B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,19B $ 1,19B $ 1,19B Исторический максимум: $ 3,8414 $ 3,8414 $ 3,8414 Исторический минимум: $ 0,0450080485668 $ 0,0450080485668 $ 0,0450080485668 Текущая цена: $ 0,653 $ 0,653 $ 0,653 Узнайте больше о цене Stacks (STX)

Токеномика Stacks (STX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stacks (STX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STX, изучите текущую цену STX!

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