Токеномика STEPN (STEPN)
Информация о STEPN (STEPN)
STEPN — это лайфстайл приложение на Web3 со встроенными элементами Game-Fi и Social-Fi. STEPN построен вокруг основной повседневной деятельности для большинства людей — передвижения. Мы — первый проект, эффективно воплотивший в жизнь действующую концепцию «двигайся и зарабатывай», заняв 4-е место из 500+ проектов на хакатоне Solana Ignition 2021. Пользователи вооружаются NFT в виде кроссовок. Гуляя, бегая трусцой или бегая на свежем воздухе, пользователи будут зарабатывать игровую валюту, которую можно использовать в игре или обналичить для получения прибыли. С помощью Game-Fi STEPN стремится подтолкнуть миллионы людей к более здоровому образу жизни, бороться с изменением климата и подключить общественность к Web 3.0, одновременно опираясь на свой аспект Social-Fi для создания долговременной платформы, способствующей созданию пользовательского контента Web 3.0.
Токеномика и анализ цен STEPN (STEPN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене STEPN (STEPN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика STEPN (STEPN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики STEPN (STEPN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов STEPN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов STEPN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEPN, изучите текущую цену STEPN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 STEPN = 0,04393 USD