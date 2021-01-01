Токеномика STEPN (STEPN) Откройте для себя ключевую информацию о STEPN (STEPN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STEPN (STEPN) STEPN — это лайфстайл приложение на Web3 со встроенными элементами Game-Fi и Social-Fi. STEPN построен вокруг основной повседневной деятельности для большинства людей — передвижения. Мы — первый проект, эффективно воплотивший в жизнь действующую концепцию «двигайся и зарабатывай», заняв 4-е место из 500+ проектов на хакатоне Solana Ignition 2021. Пользователи вооружаются NFT в виде кроссовок. Гуляя, бегая трусцой или бегая на свежем воздухе, пользователи будут зарабатывать игровую валюту, которую можно использовать в игре или обналичить для получения прибыли. С помощью Game-Fi STEPN стремится подтолкнуть миллионы людей к более здоровому образу жизни, бороться с изменением климата и подключить общественность к Web 3.0, одновременно опираясь на свой аспект Social-Fi для создания долговременной платформы, способствующей созданию пользовательского контента Web 3.0. Официальный сайт: https://www.stepn.com/ Whitepaper: https://whitepaper.stepn.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx Купить STEPN сейчас!

Токеномика и анализ цен STEPN (STEPN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STEPN (STEPN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 128,95M $ 128,95M $ 128,95M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,94B $ 2,94B $ 2,94B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,1717 $ 4,1717 $ 4,1717 Исторический минимум: $ 0,03685184240577667 $ 0,03685184240577667 $ 0,03685184240577667 Текущая цена: $ 0,04393 $ 0,04393 $ 0,04393 Узнайте больше о цене STEPN (STEPN)

Токеномика STEPN (STEPN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STEPN (STEPN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STEPN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STEPN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEPN, изучите текущую цену STEPN!

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