Токеномика STEPN (STEPN)

Токеномика STEPN (STEPN)

Откройте для себя ключевую информацию о STEPN (STEPN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о STEPN (STEPN)

STEPN — это лайфстайл приложение на Web3 со встроенными элементами Game-Fi и Social-Fi. STEPN построен вокруг основной повседневной деятельности для большинства людей — передвижения. Мы — первый проект, эффективно воплотивший в жизнь действующую концепцию «двигайся и зарабатывай», заняв 4-е место из 500+ проектов на хакатоне Solana Ignition 2021. Пользователи вооружаются NFT в виде кроссовок. Гуляя, бегая трусцой или бегая на свежем воздухе, пользователи будут зарабатывать игровую валюту, которую можно использовать в игре или обналичить для получения прибыли. С помощью Game-Fi STEPN стремится подтолкнуть миллионы людей к более здоровому образу жизни, бороться с изменением климата и подключить общественность к Web 3.0, одновременно опираясь на свой аспект Social-Fi для создания долговременной платформы, способствующей созданию пользовательского контента Web 3.0.

Официальный сайт:
https://www.stepn.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.stepn.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx

Токеномика и анализ цен STEPN (STEPN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене STEPN (STEPN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 128,95M
$ 128,95M$ 128,95M
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 2,94B
$ 2,94B$ 2,94B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 4,1717
$ 4,1717$ 4,1717
Исторический минимум:
$ 0,03685184240577667
$ 0,03685184240577667$ 0,03685184240577667
Текущая цена:
$ 0,04393
$ 0,04393$ 0,04393

Токеномика STEPN (STEPN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики STEPN (STEPN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STEPN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STEPN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEPN, изучите текущую цену STEPN!

Как купить STEPN

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История цены STEPN (STEPN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.