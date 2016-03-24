Токеномика STEEM (STEEM) Откройте для себя ключевую информацию о STEEM (STEEM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STEEM (STEEM) Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more. Официальный сайт: https://steem.com/ Whitepaper: https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://steemdb.io Купить STEEM сейчас!

Токеномика и анализ цен STEEM (STEEM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STEEM (STEEM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,07M $ 67,07M $ 67,07M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 517,12M $ 517,12M $ 517,12M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,4366 $ 1,4366 $ 1,4366 Исторический минимум: $ 0,0691922977566719 $ 0,0691922977566719 $ 0,0691922977566719 Текущая цена: $ 0,1297 $ 0,1297 $ 0,1297 Узнайте больше о цене STEEM (STEEM)

Токеномика STEEM (STEEM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STEEM (STEEM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STEEM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STEEM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEEM, изучите текущую цену STEEM!

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