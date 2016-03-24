Токеномика STEEM (STEEM)

Токеномика STEEM (STEEM)

Откройте для себя ключевую информацию о STEEM (STEEM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о STEEM (STEEM)

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

Официальный сайт:
https://steem.com/
Whitepaper:
https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://steemdb.io

Токеномика и анализ цен STEEM (STEEM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене STEEM (STEEM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 67,07M
$ 67,07M$ 67,07M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 517,12M
$ 517,12M$ 517,12M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,4366
$ 1,4366$ 1,4366
Исторический минимум:
$ 0,0691922977566719
$ 0,0691922977566719$ 0,0691922977566719
Текущая цена:
$ 0,1297
$ 0,1297$ 0,1297

Токеномика STEEM (STEEM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики STEEM (STEEM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STEEM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STEEM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEEM, изучите текущую цену STEEM!

Как купить STEEM

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История цены STEEM (STEEM)

Анализ истории цены STEEM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.