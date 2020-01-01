Токеномика STAT (STAT) Откройте для себя ключевую информацию о STAT (STAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STAT (STAT) STAT — это первый в мире проект, представляющий Trader NFT, который позволяет держателям NFT получать торговую историю в режиме реального времени. STAT разрабатывает различные сервисы для трейдеров, и эти сервисы основаны на токенах STAT. Официальный сайт: https://statproject.io/en/ Whitepaper: https://whitepaper-en.statproject.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2 Купить STAT сейчас!

Токеномика и анализ цен STAT (STAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STAT (STAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,06M $ 5,06M $ 5,06M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 70,92M $ 70,92M $ 70,92M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,5 $ 3,5 $ 3,5 Исторический минимум: $ 0,05615741505412645 $ 0,05615741505412645 $ 0,05615741505412645 Текущая цена: $ 0,07138 $ 0,07138 $ 0,07138 Узнайте больше о цене STAT (STAT)

Токеномика STAT (STAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STAT (STAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STAT, изучите текущую цену STAT!

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