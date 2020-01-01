Токеномика StorX Network (SRX) Откройте для себя ключевую информацию о StorX Network (SRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StorX Network (SRX) StorX – это децентрализованная платформа облачного хранения данных с открытым исходным кодом, разработанная для революционных изменений в индустрии облачного хранения данных, объем которой составляет 200 млрд $. Основанная на XDC Network, одной из самых энергоэффективных блокчейн-сетей, StorX сочетает в себе передовые технологии шифрования, фрагментации данных и децентрализованных нодов хранения, обеспечивая непревзойденную конфиденциальность, безопасность и доступность. Официальный сайт: https://storx.tech/ Whitepaper: https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf Обозреватель блоков: https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed Купить SRX сейчас!

Токеномика и анализ цен StorX Network (SRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StorX Network (SRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,05324 $ 0,05324 $ 0,05324 Узнайте больше о цене StorX Network (SRX)

Токеномика StorX Network (SRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StorX Network (SRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SRX, изучите текущую цену SRX!

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