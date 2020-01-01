Токеномика Sardis Network (SRDS) Откройте для себя ключевую информацию о Sardis Network (SRDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sardis Network (SRDS) Экосистема Sardis Layer-1 на базе блокчейн-технологий является революционным решением для финансовой индустрии и не только. Благодаря революционной технологии горизонтального масштабирования, низким газовым тарифам и протоколу консенсуса hPoS, Sardis предлагает уникальную и эффективную платформу как для разработчиков, так и для пользователей. Экосистема Sardis предлагает комплексное финансовое решение для использования блокчейна в повседневной жизни благодаря своим собственным проектам Forex и приложению "Социальные платежи". Независимо от того, являетесь ли вы инвестором, разработчиком или обычным пользователем, Sardis есть что предложить. Официальный сайт: https://mysardis.com/ Whitepaper: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Обозреватель блоков: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Купить SRDS сейчас!

Токеномика и анализ цен Sardis Network (SRDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sardis Network (SRDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,126 $ 0,126 $ 0,126 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0101 $ 0,0101 $ 0,0101 Узнайте больше о цене Sardis Network (SRDS)

Токеномика Sardis Network (SRDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sardis Network (SRDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SRDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SRDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SRDS, изучите текущую цену SRDS!

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