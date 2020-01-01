Токеномика Sonic SVM (SONIC) Откройте для себя ключевую информацию о Sonic SVM (SONIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sonic SVM (SONIC) Sonic – первое сетевое расширение SVM, запущенное на Solana, для игр и приложений. Обеспечивает работу Web3 уровня приложения TikTok для следующего миллиарда пользователей. Построен с помощью Sonic HyperGrid, фреймворка для организации оптимизированных роллапов Solana. Официальный сайт: https://www.sonic.game/ Whitepaper: https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES Купить SONIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Sonic SVM (SONIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sonic SVM (SONIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,31 $ 1,31 $ 1,31 Исторический минимум: $ 0,155250981859847 $ 0,155250981859847 $ 0,155250981859847 Текущая цена: $ 0,19504 $ 0,19504 $ 0,19504 Узнайте больше о цене Sonic SVM (SONIC)

Токеномика Sonic SVM (SONIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sonic SVM (SONIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SONIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SONIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SONIC, изучите текущую цену SONIC!

Как купить SONIC Заинтересованы в добавлении Sonic SVM (SONIC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SONIC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SONIC на MEXC прямо сейчас!

История цены Sonic SVM (SONIC) Анализ истории цены SONIC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SONIC прямо сейчас!

Прогноз цены SONIC Хотите узнать, куда может двигаться SONIC? Наша страница прогноза цены SONIC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SONIC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!