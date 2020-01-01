Токеномика Souni (SON)

Токеномика Souni (SON)

Откройте для себя ключевую информацию о Souni (SON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Souni (SON)

SOUNI — это 3D MMORPG в фэнтезийном стиле, построенная на Binance Smart Chain. SOUNI создает большой открытый мир, предлагающий яркие впечатления, с соответствующими многоуровневыми уровнями как для начинающих, так и для профессиональных игроков.

Официальный сайт:
https://souni.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/xbrqvsq92xgqt787
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x3b0E967cE7712EC68131A809dB4f78ce9490e779

Токеномика и анализ цен Souni (SON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Souni (SON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 386,45K
$ 386,45K$ 386,45K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 5,95B
$ 5,95B$ 5,95B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,01
$ 0,01$ 0,01
Исторический минимум:
$ 0,00005944485703545
$ 0,00005944485703545$ 0,00005944485703545
Текущая цена:
$ 0,000065
$ 0,000065$ 0,000065

Токеномика Souni (SON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Souni (SON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SON, изучите текущую цену SON!

Как купить SON

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История цены Souni (SON)

Анализ истории цены SON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.