Токеномика Souni (SON) Откройте для себя ключевую информацию о Souni (SON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Souni (SON) SOUNI — это 3D MMORPG в фэнтезийном стиле, построенная на Binance Smart Chain. SOUNI создает большой открытый мир, предлагающий яркие впечатления, с соответствующими многоуровневыми уровнями как для начинающих, так и для профессиональных игроков. Официальный сайт: https://souni.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/xbrqvsq92xgqt787 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x3b0E967cE7712EC68131A809dB4f78ce9490e779 Купить SON сейчас!

Токеномика и анализ цен Souni (SON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Souni (SON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 386,45K $ 386,45K $ 386,45K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,95B $ 5,95B $ 5,95B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 Исторический минимум: $ 0,00005944485703545 $ 0,00005944485703545 $ 0,00005944485703545 Текущая цена: $ 0,000065 $ 0,000065 $ 0,000065 Узнайте больше о цене Souni (SON)

Токеномика Souni (SON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Souni (SON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SON, изучите текущую цену SON!

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