Токеномика Sensay (SNSY) Откройте для себя ключевую информацию о Sensay (SNSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sensay (SNSY) Sensay создает реалистичные цифровые копии искусственного интеллекта, предлагая каждому безграничный потенциал в эпоху цифровых технологий. Эти проверенные в сети автономные цифровые копии позволяют пользователям сохранять право собственности и монетизировать эту мощную технологию. Начиная с копий для пациентов с деменцией и их семей, технология оказывает немедленное социальное воздействие. Помимо этого, варианты использования этих цифровых копий безграничны. Официальный сайт: https://www.snsy.ai/ Whitepaper: https://docs.snsy.ai Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 Купить SNSY сейчас!

Токеномика и анализ цен Sensay (SNSY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sensay (SNSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,89M $ 5,89M $ 5,89M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 5,21B $ 5,21B $ 5,21B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,32M $ 11,32M $ 11,32M Исторический максимум: $ 0,012 $ 0,012 $ 0,012 Исторический минимум: $ 0,000732031742351647 $ 0,000732031742351647 $ 0,000732031742351647 Текущая цена: $ 0,001132 $ 0,001132 $ 0,001132 Узнайте больше о цене Sensay (SNSY)

Токеномика Sensay (SNSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sensay (SNSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNSY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNSY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNSY, изучите текущую цену SNSY!

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