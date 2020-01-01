Токеномика Sensay (SNSY)

Токеномика Sensay (SNSY)

Откройте для себя ключевую информацию о Sensay (SNSY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sensay (SNSY)

Sensay создает реалистичные цифровые копии искусственного интеллекта, предлагая каждому безграничный потенциал в эпоху цифровых технологий. Эти проверенные в сети автономные цифровые копии позволяют пользователям сохранять право собственности и монетизировать эту мощную технологию. Начиная с копий для пациентов с деменцией и их семей, технология оказывает немедленное социальное воздействие. Помимо этого, варианты использования этих цифровых копий безграничны.

Официальный сайт:
https://www.snsy.ai/
Whitepaper:
https://docs.snsy.ai
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34

Токеномика и анализ цен Sensay (SNSY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sensay (SNSY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,89M
$ 5,89M$ 5,89M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 5,21B
$ 5,21B$ 5,21B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,32M
$ 11,32M$ 11,32M
Исторический максимум:
$ 0,012
$ 0,012$ 0,012
Исторический минимум:
$ 0,000732031742351647
$ 0,000732031742351647$ 0,000732031742351647
Текущая цена:
$ 0,001132
$ 0,001132$ 0,001132

Токеномика Sensay (SNSY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sensay (SNSY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SNSY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SNSY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNSY, изучите текущую цену SNSY!

Как купить SNSY

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История цены Sensay (SNSY)

Анализ истории цены SNSY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SNSY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.