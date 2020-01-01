Токеномика SNPIT (SNPT) Откройте для себя ключевую информацию о SNPIT (SNPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SNPIT (SNPT) SNPIT (Snap-it) - это проект P2E GameFi/DePIN, в котором вы можете использовать NFT камеры, чтобы делать фотографии, создавать сеть базы данных фотографий и участвовать в сражениях, чтобы заработать награды. Официальный сайт: https://lp.snpit.xyz/ Whitepaper: https://wp.snpit.xyz/ , https://bobg.gitbook.io/snpt-en Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x22737f5bbb7c5b5ba407b0c1c9a9cdf66cf25d7d Купить SNPT сейчас!

Токеномика и анализ цен SNPIT (SNPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNPIT (SNPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,66M $ 3,66M $ 3,66M Исторический максимум: $ 0,10749 $ 0,10749 $ 0,10749 Исторический минимум: $ 0,003713284624295158 $ 0,003713284624295158 $ 0,003713284624295158 Текущая цена: $ 0,00366 $ 0,00366 $ 0,00366 Узнайте больше о цене SNPIT (SNPT)

Токеномика SNPIT (SNPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SNPIT (SNPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNPT, изучите текущую цену SNPT!

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