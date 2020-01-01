Токеномика SNPIT (SNPT)

Токеномика SNPIT (SNPT)

Откройте для себя ключевую информацию о SNPIT (SNPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SNPIT (SNPT)

SNPIT (Snap-it) - это проект P2E GameFi/DePIN, в котором вы можете использовать NFT камеры, чтобы делать фотографии, создавать сеть базы данных фотографий и участвовать в сражениях, чтобы заработать награды.

Официальный сайт:
https://lp.snpit.xyz/
Whitepaper:
https://wp.snpit.xyz/ , https://bobg.gitbook.io/snpt-en
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x22737f5bbb7c5b5ba407b0c1c9a9cdf66cf25d7d

Токеномика и анализ цен SNPIT (SNPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNPIT (SNPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,66M
$ 3,66M$ 3,66M
Исторический максимум:
$ 0,10749
$ 0,10749$ 0,10749
Исторический минимум:
$ 0,003713284624295158
$ 0,003713284624295158$ 0,003713284624295158
Текущая цена:
$ 0,00366
$ 0,00366$ 0,00366

Токеномика SNPIT (SNPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SNPIT (SNPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SNPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SNPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNPT, изучите текущую цену SNPT!

Как купить SNPT

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История цены SNPIT (SNPT)

Анализ истории цены SNPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SNPT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.