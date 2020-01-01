Токеномика SNEK (SNEK)

Токеномика SNEK (SNEK)

Откройте для себя ключевую информацию о SNEK (SNEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SNEK (SNEK)

SNEK стремится стать самой крутой монетой-мемом на Cardano с честным распределенным запуском, включающим 0% предложения, отведенного команде, и высоким уровнем циркулирующего предложения/низкой эмиссии с самого начала. Цель - объединить сообщества Cardano и привлечь новых пользователей из других цепочек.

Официальный сайт:
https://www.snek.com
Обозреватель блоков:
https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b

Токеномика и анализ цен SNEK (SNEK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNEK (SNEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 143,37M
$ 143,37M$ 143,37M
Общее предложение:
$ 76,72B
$ 76,72B$ 76,72B
Оборотное предложение:
$ 74,53B
$ 74,53B$ 74,53B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 147,57M
$ 147,57M$ 147,57M
Исторический максимум:
$ 0,009495
$ 0,009495$ 0,009495
Исторический минимум:
$ 0,000038959898786517
$ 0,000038959898786517$ 0,000038959898786517
Текущая цена:
$ 0,0019236
$ 0,0019236$ 0,0019236

Токеномика SNEK (SNEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SNEK (SNEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SNEK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SNEK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNEK, изучите текущую цену SNEK!

Как купить SNEK

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История цены SNEK (SNEK)

Анализ истории цены SNEK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SNEK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.