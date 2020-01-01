Токеномика SNEK (SNEK) Откройте для себя ключевую информацию о SNEK (SNEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SNEK (SNEK) SNEK стремится стать самой крутой монетой-мемом на Cardano с честным распределенным запуском, включающим 0% предложения, отведенного команде, и высоким уровнем циркулирующего предложения/низкой эмиссии с самого начала. Цель - объединить сообщества Cardano и привлечь новых пользователей из других цепочек. Официальный сайт: https://www.snek.com Обозреватель блоков: https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b Купить SNEK сейчас!

Токеномика и анализ цен SNEK (SNEK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNEK (SNEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 143,37M $ 143,37M $ 143,37M Общее предложение: $ 76,72B $ 76,72B $ 76,72B Оборотное предложение: $ 74,53B $ 74,53B $ 74,53B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 147,57M $ 147,57M $ 147,57M Исторический максимум: $ 0,009495 $ 0,009495 $ 0,009495 Исторический минимум: $ 0,000038959898786517 $ 0,000038959898786517 $ 0,000038959898786517 Текущая цена: $ 0,0019236 $ 0,0019236 $ 0,0019236 Узнайте больше о цене SNEK (SNEK)

Токеномика SNEK (SNEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SNEK (SNEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNEK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNEK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNEK, изучите текущую цену SNEK!

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