Токеномика SNEK (SNEK)
Информация о SNEK (SNEK)
SNEK стремится стать самой крутой монетой-мемом на Cardano с честным распределенным запуском, включающим 0% предложения, отведенного команде, и высоким уровнем циркулирующего предложения/низкой эмиссии с самого начала. Цель - объединить сообщества Cardano и привлечь новых пользователей из других цепочек.
Токеномика и анализ цен SNEK (SNEK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNEK (SNEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SNEK (SNEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SNEK (SNEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SNEK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SNEK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNEK, изучите текущую цену SNEK!
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 SNEK = 0,0019236 USD