Токеномика SafeMars (SMARS) Откройте для себя ключевую информацию о SafeMars (SMARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SafeMars (SMARS) SafeMoon Protocol — это токен децентрализованного финансирования (DeFi). Согласно веб-сайту SafeMoon, SafeMoon имеет три функции, которые выполняются во время каждой сделки: отражение, приобретение LP и сжигание. Официальный сайт: https://smars.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xC0366a104b429f0806BfA98d0008DAA9555b2BEd Купить SMARS сейчас!

Токеномика и анализ цен SafeMars (SMARS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafeMars (SMARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 400,00T $ 400,00T $ 400,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Исторический максимум: $ 0,0000028888 $ 0,0000028888 $ 0,0000028888 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000004234 $ 0,000000004234 $ 0,000000004234 Узнайте больше о цене SafeMars (SMARS)

Токеномика SafeMars (SMARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SafeMars (SMARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMARS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMARS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMARS, изучите текущую цену SMARS!

Как купить SMARS Заинтересованы в добавлении SafeMars (SMARS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SMARS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SMARS на MEXC прямо сейчас!

История цены SafeMars (SMARS) Анализ истории цены SMARS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SMARS прямо сейчас!

Прогноз цены SMARS Хотите узнать, куда может двигаться SMARS? Наша страница прогноза цены SMARS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SMARS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!