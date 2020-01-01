Токеномика Sign (SIGN) Откройте для себя ключевую информацию о Sign (SIGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sign (SIGN) Официальный сайт: https://sign.global/ Whitepaper: https://docs.sign.global/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x868FCEd65edBF0056c4163515dD840e9f287A4c3 Купить SIGN сейчас!

Токеномика и анализ цен Sign (SIGN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sign (SIGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,08M $ 81,08M $ 81,08M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 675,70M $ 675,70M $ 675,70M Исторический максимум: $ 0,13387 $ 0,13387 $ 0,13387 Исторический минимум: $ 0,06256669755843211 $ 0,06256669755843211 $ 0,06256669755843211 Текущая цена: $ 0,06757 $ 0,06757 $ 0,06757 Узнайте больше о цене Sign (SIGN)

Токеномика Sign (SIGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sign (SIGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIGN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIGN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIGN, изучите текущую цену SIGN!

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