Токеномика Shido (SHIDO) Откройте для себя ключевую информацию о Shido (SHIDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shido (SHIDO) Shido - это уникальная и мощная экосистема с современными DeFi утилитами. Экосистема Shido построена вокруг нативного токена $SHIDO, который используется в качестве управляющего токена для каждой утилиты, которую они создают. Shido создает блокчейн первого уровня с шардингом PoS, кошелек Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals и Shido Card. Официальный сайт: https://shido.io Whitepaper: https://docs.shido.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b Купить SHIDO сейчас!

Токеномика и анализ цен Shido (SHIDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shido (SHIDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,89M $ 2,89M $ 2,89M Общее предложение: $ 18,00B $ 18,00B $ 18,00B Оборотное предложение: $ 17,82B $ 17,82B $ 17,82B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,92M $ 2,92M $ 2,92M Исторический максимум: $ 0,013 $ 0,013 $ 0,013 Исторический минимум: $ 0,000009009665921584 $ 0,000009009665921584 $ 0,000009009665921584 Текущая цена: $ 0,0001621 $ 0,0001621 $ 0,0001621 Узнайте больше о цене Shido (SHIDO)

Токеномика Shido (SHIDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shido (SHIDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIDO, изучите текущую цену SHIDO!

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