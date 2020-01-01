Токеномика Shido (SHIDO)

Токеномика Shido (SHIDO)

Откройте для себя ключевую информацию о Shido (SHIDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Shido (SHIDO)

Shido - это уникальная и мощная экосистема с современными DeFi утилитами. Экосистема Shido построена вокруг нативного токена $SHIDO, который используется в качестве управляющего токена для каждой утилиты, которую они создают. Shido создает блокчейн первого уровня с шардингом PoS, кошелек Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals и Shido Card.

Официальный сайт:
https://shido.io
Whitepaper:
https://docs.shido.io
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b

Токеномика и анализ цен Shido (SHIDO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shido (SHIDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,89M
$ 2,89M$ 2,89M
Общее предложение:
$ 18,00B
$ 18,00B$ 18,00B
Оборотное предложение:
$ 17,82B
$ 17,82B$ 17,82B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,92M
$ 2,92M$ 2,92M
Исторический максимум:
$ 0,013
$ 0,013$ 0,013
Исторический минимум:
$ 0,000009009665921584
$ 0,000009009665921584$ 0,000009009665921584
Текущая цена:
$ 0,0001621
$ 0,0001621$ 0,0001621

Токеномика Shido (SHIDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shido (SHIDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHIDO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHIDO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIDO, изучите текущую цену SHIDO!

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История цены Shido (SHIDO)

Анализ истории цены SHIDO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.