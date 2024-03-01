Токеномика SedraCoin (SDR) Откройте для себя ключевую информацию о SedraCoin (SDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SedraCoin (SDR) В основе SedraCoin лежит передовой протокол GHOSTDAG и алгоритм kHeavyHash, что открывает дорогу к инновационному проекту Sedrax Metaverse. Официальный сайт: https://sedracoin.com/ Whitepaper: https://sedracoin.com/wp-content/uploads/2024/03/SEDRA_WhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.sedracoin.com/ Купить SDR сейчас!

Токеномика и анализ цен SedraCoin (SDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SedraCoin (SDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 28,70B $ 28,70B $ 28,70B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 548,17K $ 548,17K $ 548,17K Исторический максимум: $ 0,0011 $ 0,0011 $ 0,0011 Исторический минимум: $ 0,000014775855894254 $ 0,000014775855894254 $ 0,000014775855894254 Текущая цена: $ 0,0000191 $ 0,0000191 $ 0,0000191 Узнайте больше о цене SedraCoin (SDR)

Токеномика SedraCoin (SDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SedraCoin (SDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDR, изучите текущую цену SDR!

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